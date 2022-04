«We Own This City»: Når politiet blir de verste kriminelle

Etter fjorten år har «The wire» fått en sint, desillusjonert lillebror. «We Own This City» er en hard oppfølger fra Baltimores gater.

Jon Bernthal leder sin egen polititropp i «We Own This City». Gun Trace Task Force er like kriminell som alle de jager.

Asbjørn Slettemark Serieanmelder og journalist

27 minutter siden

For fjorten år siden rullet siste episode av «The wire» over skjermene våre. Siden da har serieskaper David Simon skildret New Orleans i «Treme» og New York i «The deuce». Han forstår amerikanske byer.

Med «We Own This City» er han tilbake i Baltimore, åstedet for «The Wire». Er det like overveldende? Like grensesprengende? Ikke på første øyekast, men når man dykker ned i fortellingen er den dypt engasjerende. Serien viser baksiden av den allerede tilsmussede medaljen. «We Own This City» er seks vellagede episoder om at the war on drugs er tapt. Ofrene ligger strødd i amerikanske bygater. Ingenting er blitt bedre. Vi trenger å se det.

