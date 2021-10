«Nordsjøen» er en oppvisning i effektiv katastrofefilm

Tidenes beste norske oljefilm er på vei til kinosalene. Nordsjøen holder pusten for deg i 105 minutter.

Asbjørn Slettemark Serieanmelder og journalist

20. okt. 2021 19:10 Sist oppdatert nå nettopp

Med tanke på hvor viktig olje er for Norge, kan vi si at vi ikke har laget nok drama om oljens påvirkning. Det er likevel blitt laget et utvalg. Pionér (2014) dekket oljedykkerne. Dykket (1989) ga Bjørn Sundquist muligheten til å vise hvor vondt det er å stikke hull på en trommehinne. NRK-serien Lykkeland (2018) illustrerte hvordan Stavanger ble petrohovedstad.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn