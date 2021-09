Vil avlive asiatiske stereotyper med ny Marvel-film

Med filmen «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» skrives filmhistorie. For første gang spilles hovedrollen i en superheltfilm av en asiatisk skuespiller.

– Mamma og pappa gjorde aldri noe ut av seg i offentligheten. I stedet gikk de duknakket gjennom livet, livredde for å ta plass. Den frykten tror jeg mange immigranter bærer på, sier den Simu Liu. Han spiller tittelrollen i Marvels nye storfilm «Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings».

Mari Glans-Doré

9 minutter siden

Det betyr mye i et rasedelt USA, hvor asiater nylig har mobilisert under hashtagen #stopasianhate for å kjempe mot diskriminering.

– Jeg håper denne filmen vil ta livet av noen seiglivede asiatiske stereotyper, sier Destin Daniel Cretton til Aftenposten.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn