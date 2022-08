Joakim Trier og «Verdens verste menneske» nominert til Nordisk råds filmpris

Går det veien for Joachim Trier, kan han bli den første norske regissøren som vinner Nordisk råds filmpris to ganger.

Regissør Joachim Trier har gått mange røde løpere med sin film "Verdens verste menneske". Nå kan han vinne nok en gjev pris.

Triers storsuksess «Verdens verste menneske» er nemlig nominert som Norges kandidat til Nordisk råds filmpris. Prisen deles ut 1. november i København. Den skal gå til en film som «utmerker seg med høy kunstnerisk kvalitet og sterk forankring i nordisk kultur».

I 2016 ble Joachim Trier den første norske filmskaperen som vant Nordisk råds filmpris. Det skjedde med «Louder Than Bombs». Bare to andre regissører har klart en slik dobbeltseier: Svenske Thomas Vinterberg og islandske Benedikt Erlingsson.

Trier har satt rekord i antall ganger én og samme regissør er blitt nominert til filmprisen, nemlig fem ganger. Han er blitt nominert for hver eneste film han har laget: Fra «Reprise» og «Oslo, 31. august» via «Louder Than Bombs» til «Thelma» og nå «Verdens verste menneske». Rekorden deler han med islandske Baltasar Kormákur.

Nordisk råds filmpris deles likt mellom filmenes manusforfatter, regissør og produsent. Trier har skrevet manuset sammen med Eskil Vogt. Podusenter er Thomas Robsahm og Andrea Berentsen Ottmar.

Den norske juryen besto av Inger Merete Hobbelstad, Emilio Sanhueza og Anne Gjelsvik. De mener «Verdens verste menneske» tar kinoopplevelsen på største alvor med sin lek med sjangerkonvensjoner, klisjeer og filmatiske virkemidler. Juryen mener den skapte «morsomme, romantiske og rørende øyeblikk som er blitt diskutert flittig, og som vil bli husket lenge».

Dette er de andre nominerte filmene

«Vanskabte land» (Danmark)

«Den blinde mannen som ikke ville se Titanic» (Finland)

«Lamb» (Island)

«Clara Sola» (Sverige)