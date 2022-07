Etter terrorangrepet mot to utesteder i Oslo i slutten av juni, hevet PST trusselnivået til nivå 4. – Da den tragiske hendelsen i Oslo skjedde, justerte vi sikkerhetsnivået etter det, sier sikkerhetssjef i Bergen live, Martin Holmes. Bildet er fra en konsert under årets Tons of Rock i Oslo, som ble arrangert før skytehendelsen i Oslo natt til 25. juni.