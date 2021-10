Filmanmeldelse av «Psykosia»: Gåtefull psykose

Spennende dansk debutant gjenskaper en psykose på film, med vekslende hell.

Forskeren og det grenseløse tilfellet.

Kjetil Lismoen

Nå nettopp

For noen år siden var jeg med på å kuratere en DVD med nye nordiske filmstemmer. Blant kandidatene vi valgte, var en modig dansk kortfilm om et barn som må greie seg alene etter at moren dør. Senere skulle regissøren, Marie Grahtø, fortsette å utforske det hun kaller barn og tenåringer «på ville veier» i flere kortfilmer.

Nå er hun her med den langfilmdebuten mange av oss har ventet på, og viljen til å ta sats er heldigvis ikke borte.

