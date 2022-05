Et sterkt mestermøte

Trond Granlund viser sårheten i Jokkes tekster på fineste vis.

Trond Granlund vil vise «den andre siden» av rølperen Jokke med sitt coverprosjekt. Han lykkes.

Man trenger jo ikke en ny coverplate for å huske eller forstå hvor sterke mange av avdøde Joachim «Jokke» Nielsens tekster er. Albumet «Sanger jeg lærte av Jokke» er likevel et mestermøte som løfter både forfatter og fremfører.

For den erfarne viserockeren Trond Granlund (71) velger seg et annerledes og helt nedpå uttrykk. Dermed får han frem den sårheten i tekstene som ofte forsvant da Jokke selv leverte låtene med fullt band, intens vokal og i et solid rockeøs.

