Joly/Perrignon: Flengende, men forutsigbar maktkritikk med fransk fortegn

Eva Joly og Judith Perrignon

Høyt henger de

Oversatt av Birgit Owe Svihus

Tiden

Når en duo står bak en roman blir man alltid litt usikker på hvem som har gjort hva. I dette tilfellet: Har den forhenværende korrupsjonsjegeren og nåværende EU-parlamentarikeren Eva Joly spilt inn stofftilfanget og overlatt til journalisten og forfatteren Judith Perrignon å litterarisere det, eller har det vært snakk om et likeverdig skrivende samarbeid?

Sluttproduktet er uansett blitt en indignert og informasjonstung dramatisert pamflett om de betente forbindelseslinjene mellom tetsjiktet av det politiske liv og den lyssky forretningsverdenen, langs aksen Frankrike og det råvare-rike Nigeria.

Presidentvalg

Tiden

Opptakten er selvmordet til den franske industriministeren, Simon Castelnau, i avslutningsfasen av et presidentvalg preget av alarmerende fremgang for den høyreekstreme kandidaten. Få måneder tidligere forulykket Castelnaus villstyring av en sønn på motorsykkel. Det ligger i kortene at det hefter noe lugubert ved begge disse to tildragelsene.

Gradvis tegner det seg da seg også et bilde av en rekke tvilsomme og direkte kriminelle manøvrer begått av flerfoldige samfunnstopper – som mørke ringer i vannet rundt den sittende presidenten. Særlig kabinettssekretæren hans utmerker seg i negativ retning.

Urangruve

Tilknytningen til Nigeria er i første omgang åpningen av en urangruve der franske og nigerianske interesser inngår i en bytteordning som er like lukrativ som den er moralsk forkvaklet. I det hele tatt er rene hender en akutt mangelvare.

Den kreative konstellasjonen Joly/Perrignon hamrer inn hvordan maktmenn ter seg slik maktmenn har tedd seg siden tidenes morgen, og lever på en diett av kunstige stimuli og prostituerte så snart de ser sitt snitt til det. Nå ja, det kvinnelige innslaget i de privilegertes kretser, er ikke direkte engleaktig hun heller, når sant skal sies.

Motkreftene til denne massive oligarkvirksomheten på fellesskapets bekostning, er både friskere og mer nyansert skildret, og omfatter alt fra den uredde russiskfødte bloggeren Lira Kazan til den tatoverte advokaten Félix og den hardt pressede lederen av økonomiavsnittet i Lagos-politiet. Vektleggingen av dunkle finansielle manipulasjoner og tilhørende teknikaliteter, samt et gjennomgående distansert fortellerperspektiv, resulterer imidlertid i at den personlige dimensjonen samlet sett ikke kommer til sin rett.

Gravejournalistikkens metoder trumfer de skjønnlitterære og gjør at vi ikke blir tilstrekkelig fortrolig med noen av aktørene. Kollektivistisk tenkning kan ha mye for seg, men en roman krever seleksjon og spissing.