«Downsizing» er ambisiøs satire fra norske fjorder

1 2 3 4 5 6 Downsizing

Alexander Payne er mest kjent for å skildre menn i krise, gjerne i den amerikanske Midtvesten, med en viss komisk distanse. Vi inviteres med inn til å le av disse patetiske mennene, men vi tar dem likevel på alvor.

Matt Damon har også vist at han behersker denne krevende rolletypen, som i Den talentfulle Ripley og nå nylig Suburbicon. Her foretar han og Payne en krymping av mannsrollen i fysisk forstand, i en fremtid der idealistiske nordmenn har fremstilt en metode for å nedskalere menneskekroppen til langfingerstørrelse.

I Gullivers reiser var det en tolvtedel, men for vitenskapsmannen Doktor Asbjørnsen (Rolf Lassgård) må menneskene bli så små at de som forbrukere ikke lenger representerer en trussel mot miljøet på kloden vår. For Paul og Audrey, et middelklassepar fra Omaha, blir fristelsen stor da de får øynene opp for de finansielle fordelene ved å la seg krympe: I Leisure Land, som lilleputt-landet heter, får de en økonomisk frihet de før bare kunne drømme om, med et prisnivå på under 5 prosent av hva det er i de storvokstes samfunn.

Kapitalismens nye utpost

George Kraychyk

Payne skildrer miniatyrsamfunnet med det største alvor, derfor blir det også morsomt. Damon spiller Paul som en velmenende, men kunnskapsløs amerikaner med sterk rettferdighetssans. Det blir fatalt, og romantisk, da han møter den vietnamesiske flyktningen Ngoc Lan (Hong Chau).

For selvsagt har kapitalismen funnet veien inn i Leisure Land, sammen med en ny underklasse som vasker og rydder. Lan er blitt krympet som resultat av politisk forfølgelse i hjemlandet, og hun har mistet den ene foten. Paul vil hjelpe henne, men forstår ikke hvilke krefter han da utløser i den tilsynelatende harmløse skikkelsen.

Det er i møte med denne uforutsigbare kvinnen og en dekadent europeer at Paul gjennomgår en oppvåkning. Som Pauls festglade serbiske nabo sparker Christoph Waltz nytt liv i det falmede begrepet eurotrash. Han har latt seg krympe for å erobre det jomfruelige kommersielle markedet som åpner seg i Leisureland, og han har etablert en rekke smuglerruter sammen med sin partner, spilt av den uforlignelige Udo Kier.

Mister brodd i Norge

UIP

Gjennom en av disse kanalene får Paul anledning til å reise til Norge, landet der grunnleggeren og ideologen bak det første miniatyrsamfunnet, Doktor Asbjørnsen, befinner seg. Det er her filmen støter på problemer.

Det er ikke tilfeldig at Payne har latt oss nordboere få rollen som idealister og rasjonalister in absurdum. Han kjenner vår mentalitet, og Asbjørnsens nye «dommedagshvelv» er ikke hentet fra løse luften. Likevel makter ikke Payne og medforfatter Jim Taylor å tilføre den siste halvtimen i de norske fjordene en satirisk brodd som kan måle seg med første timen.

Den norske bosettingen fremstår som en kitsch røre med innslag av rølpete vikinglandsby og flerkulturelt hippiekollektiv, og for første gang virker Payne tung på labben. Han går rett og slett tom for flere ideer i den norske fjellheimen.

Fortjent Golden Globe-nominasjon

Paramount Pictures

Lassgård er perfekt som desillusjonert ideolog, men han får ikke mye plass. Det får heller ikke Ingjerd Egeberg, som er effektiv og god i rollen som hustruen. Heldigvis er Hong Chaus rollefigur så godt utviklet at hun holder distansen helt ut.

Noen husker henne fra HBO-serien Treme, men det kunne ikke forberede meg på det registeret hun fremviser her: I starten minner hun om en klisjé, men snart blir det tydelig at Payne leker med våre forestillinger om den lidende flyktningen som reddes av en god amerikaner.

Hvordan denne rollen kan bli oppfattet som en fordomsfull karikatur i USA, er for meg en gåte, men det forteller kanskje mest om hvor tungt identitetspolitikken nå hviler over den amerikanske kulturoffentligheten. Hong Chau ble nominert til en Golden Globe for sin innsats, og det er høyst fortjent.