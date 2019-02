Tidal går til Høyesterett for å få stanset Økokrim

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har kommet til at Økokrim skal ha innsyn i dataene. Nå har Tidal brakt saken inn for Høyesterett, som torsdag besluttet at den skal behandles i sin helhet og at det skal holdes muntlige forhandlinger.

Økokrim bekrefter overfor Dagens Næringsliv at det i desember ble gjennomført en ransakelse av Tidal i forbindelse med undersøkelsene rundt bedrageribeskyldning mot strømmeselskapet. Nå forsøker Tidal å bruke Folkeretten for å slippe å dele data på en server.

– Tidal fremsatte argumentet at man ved å ransake serveren var i strid med folkeretten og krenket en annen stat. Tingretten og lagmannsretten ga påtalemyndigheten medhold i at sånn er det ikke, sier statsadvokat Henrik Horn i Økokrim.

Fredrik Berg i Fend advokatfirma representerer Tidal Music.

– Saken dreier seg om hvorvidt påtalemyndigheten kan ta direkte beslag i datamateriale som er lagret i utlandet. Dette reiser generelle lovtolkningsspørsmål som er praktiske og uavklarte. Adgangen til å innhente datamateriale som befinner seg i utlandet, bør avklares prinsipielt av domstolene, ikke av Økokrim, skriver Berg i en epost til DN.

Avisen skrev i mai at minst 320 millioner falske avspillinger av Beyoncé- og Kanye West-låter var blitt lagt til Tidals lyttertall. Resultatet var ifølge avisen at de to superstjernene og deres plateselskaper fikk for høye utbetalinger, på bekostning av alle andre artister på Tidal.