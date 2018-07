Ketil Bjørnstad er ute med bind nummer fire, Nittitallet, i den selvbiografiske serien Verden som var min.

Han skriver om et tiår som ble grensesprengende både for folk flest her i landet og for forfatteren selv. Bjørnstad skriver om alt fra OL på Lillehammer og fotballkampen i 1998 da Norge slo Brasil, til sitt personlige oppbrudd og nytt ekteskap.