«Jeg håper du ler like mye som jeg har gjort på alle skrivemøtene og prøvene frem mot denne premieren», skriver produsent og Latter-dronning Elina Krantz i programmet. Og for noen skrivemøter det må ha vært: Pernille Sørensen på enden av bordet, foran Are Kalvø, Bård Tufte Johansen, Jul i Blodfjells Christopher Pahle og vitsemakerne bak Nytt på Nytt.

Og hva kom de opp med, dette arbeidskollektivet av Norges aller fremste humorister? Harselas over en bloggpost fra 2015, Sophie Elises engasjement for palmeolje og hvor rart det ser ut å gå med tupé.