Google lanserer «Netflix for spill»

Google går for første gang med fullt trøkk inn i spillmarkedet, og skal nå konkurrere for fullt med de store plattformene Playstation, Nintendo Switch og Microsofts Xbox. Det var budskapet da selskapet lanserte sitt alternativ under GDC-konferansen for spillutviklere i San Francisco tirsdag kveld norsk tid.

Google Stadia skal plattformen hete, men den blir helt annerledes enn konkurrentene. I stedet for en egen boks under TV-apparatet, skal Stadia klare seg helt uten at du trenger å kjøpe og oppbevare en egen boks.