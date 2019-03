Én uke etter at 22-åringen Sigrid slapp sitt debutalbum Sucker Punch fyker det rett inn på fjerdeplass på de britiske albumlistene. På mandagens «mid-week official chart update» lå hennes album som nummer to, og man øynet muligheten for en historisk norsk førsteplass. Det ble med fjerde.

– Dette er bare helt vanvittig. Jeg er fryktelig, fryktelig stolt over meg selv og teamet mitt nå, vi har jobbet hardt for det her. Tusen takk til alle som hører på platen som jeg er så glad i, skriver Sigrid i en kort kommentar til Aftenposten.