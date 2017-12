Fakta: Fakta Ask Bjørlo (25) Født på Hønefoss. Sønn av billedkunstner Per Inge Bjørlo og keramiker Marit Tingleff. Utdannelse: 2011-2012: Nyckelviksskolan, Textil Form. Stockholm. 2012-2015: Handarbetets Vänners Skola. Stockholm. 2015: Gesällbrev i Handvävaryrket/Konstvev. Stockholm. 2015: Kawashima Textile School. Japan. 2016: Textilvetenskap. Uppsala Universitet. 2017-2019: Master i Materialbasert Kunst, Kunsthøgskolen i Oslo. Aktuell som deltaker i Norske tekstilkunstneres jubileumsutstilling Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger på Kunsthall Stavanger fra 25. Januar. Skal samtidig stille nyproduserte arbeider i Frida Hansen-rommet på Stavanger kunstmuseum.

Allerede da han var tyve år, og såvidt i gang med den lange utdannelsen som tekstilkunstner, ble Ask Bjørlo oppringt av Lillehammer Kunstmuseum. De ville ha ham med på en utstilling. I dag er han 25 år og regnes med i den eksklusive gjengen på cirka 200 norske tekstilkunstnere.

– Jeg bestemte meg da jeg var åtte år og har jobbet mot dette siden da, sier Ask Bjørlo.

Yngste blad Bjørlo kunne vel ikke bli noe annet enn skapende. Faren Per Inge Bjørlo er en av Norges mest anerkjente kunstnere, for tiden aktuell på Munchmuseet i den kritikerroste utstillingen ”Hode ved hode”. Moren er keramikeren og tidligere professor Marit Tingleff og de to eldre søsknene Birk Bjørlo og Tyra Tingleff er begge billedkunstnere.

Olav Olsen

Veven er det største møbel i stua

Ask Bjørlo mener det har vært en stor fordel å ha en slik familien i ryggen.

– Jeg vet ikke om jeg hadde blitt kunstner uten dem. Alle vi tre barna har vokst opp med at det går an.

Han måtte til Stockholm, Uppsala og Japan for å lære alt han ville i en bransje der håndverket er delvis utdøende. Etter fem år utdannelse er han nå i gang med sin master i tekstilkunst på Kunsthøgskolen i Oslo.

Det er stille og lyst i det hvitmalte rommet på Carl Berner i Oslo. Bare noen hundre meter fra et av Oslos verste kryss er det en annen verden.

Den store veven tar mest plass, heldigvis er det høyt under taket. Huset er et gammelt sykehus, kanskje det har vært en operasjonssal her?

Han har funnet frem noen av de tingene i plantefarget stoff som han skal ha med på utstillingen i Stavanger kunstmuseum som snart skal åpne.

Laget havfruer og hekser som barn

Bare det lille juletreet får lov å ha neonfarger i dette rommet. På veggene henger noen gamle broderier, tekstilkunst og et stort bilde malt av broren Birk Bjørlo.

– Jeg hadde en fri barndom og fikk leke med det jeg ville, sier Bjørlo.

25-åringen er glad for barndommen i generasjonsbolig på Hønefoss, nær naturen og omgitt av familien. Han lekte mye med dukker som han og mormoren sydde klær og laget hus til, og de laget havfruer og hekser og det ble til og med sjokkrosa Barbie.

– Jeg hadde mye tid for meg selv og ble tidlig møtt med at jeg var annerledes. Jeg lærte å bli glad i meg selv og fant ut allerede som barn at jeg var homofil, forteller han.

Olav Olsen

Fra hekling og strikking til nupereller, broderi og veving

På videregående valgte han formingslinje og jobbet på Husfliden og var aktiv i husflidslaget. Allerede på den tiden hadde han lært seg alt fra hekling og strikking til nupereller, broderi og veving.

– Mange av idolene mine tilhører fortiden, Jeg føler meg knyttet til dem selv om jeg aldri har møtt dem og de er døde for lenge siden, sier Bjørlo og peker på vamsen han har på seg, designet av Sigrun Berg, et stil-ikon for 1968-generasjonen.

– Jeg er veldig inspirert av det Sigrun Berg gjorde som norsk håndvever. Hun fikk livnært en hel bygd og solgte produktene i Oslo.

Mener tekstilindustrien er ødeleggende

Ask Bjørlo smiler og drikker kaffe av en hvit hånddreiet porselenskopp. Det er stadig så deilig stille i denne delen av det store bygget som vender ut mot kolonihagen utenfor.

– Hva syns du om de som produserer klærne de fleste av oss går med?

– Vi lever i en tid der tekstilindustrien er forferdelig miljøødeleggende og veldig giftig. Folk bør tenke seg om før de kjøper. Man bør velge lin, ull eller økologisk bomull.

Bjørlo syns vi burde bruke mer lin, og hvorfor ikke lage stoffer av brennesle?

– Lin er laget av planter. Brennesle ble brukt til å lage stoffer til uniformer under første verdenskrig. Det er mange planter man kunne benytte. I dag bruker vi bare den kritthvite bomullen som er bleket og dynket i giftige kjemikalier. De som dyrker den vasser i kjemikalier og dør ofte tidlig av dette.

Olav Olsen

Lever på studielån

Selv kjøper Ask Bjørlo mye av stoffene og materialene på Husfliden og han kjøper mye gamle materialer, da de ofte har farger og kvaliteter vi ikke har i dag.

– Du har levd på studielån i seks år. Får du betalt det tilbake noen gang?

Kunstneren trekker på skuldrene og smiler litt oppgitt.

– Det får tiden vise. Dette gjelder jo alle unge nordmenn, ikke alle begynner å tjene penger med en gang de er ferdig utdannet. Jeg håper folk begynner å forstå at man må kjøpe tekstilkunst.

Selv har han hittil ikke solgt noe av det han har laget, forteller han. Men det sjeldne i å satse seriøst på tekstilkunst har gitt ham mye oppmerksomhet.

– Folk blir interessert fordi jeg gjør noe som er ”low tech”, fordi jeg bruker de teknikkene som er brukt i hundrevis av år. Jeg føler at jeg har alle håndverkene før meg i ryggraden når jeg arbeider og jeg merker at folk tar i mot det.

Ask Bjørlo

Erotiske figurer i et glasskap

Nesten alt han har laget er pakket ned og på vei til Stavanger. Der skal han stille ut et verk med små erotiske figurer som fyller et stort glasskap, en del av utstillingen ”Ode til en vaskeklut”. I tillegg har han sin egen utstilling i Frida Hansen-rommet, i Stavanger kunstmuseum. Frida Hansen er en av Norges internasjonalt mest kjente tekstilkunstnere som døde for snart hundre år siden.

Bjørlo er opptatt av Frida Hansen. Han tar frem rosene i lin som er en del av dette arbeidet.

– Motivene er hentet direkte fra hennes tepper, Jeg stiller ut roser, perler og skjell. De røde blomstene har jeg farget med krapprot, den gror her i Norge, det er røttene som gir det røde. Bladene farger jeg grønne med min egen indigo og vinblad. Jeg er besatt av gamle tekstilbøker og finner oppskriftene der.

Allerede etter nyttår går Bjørlo for alvor i gang med hovedfagsoppgaven i tekstilkunst. Da flytter han den store veven over på Kunsthøgskolen og skal lage billedvev i nye, sterkere farger og med frie motiver. Da er det slutt på plantefargene for en stund.

– Da skal jeg tegne mens jeg vever, jeg gleder meg, sier Ask Bjørlo.