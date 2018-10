Geir Sundstøl: Briljerer som soloartist

Det er han de har ringt, alle de norske artistene som har trengt en altmuligmann på strengeinstrumenter. Det kan man iallfall få inntrykk av hvis man teller opp albumene Geir Sundstøl har spilt på. Odd Nordstoga, deLillos, Anne Grete Preus, Ida Jenshus, Bjørn Eidsvåg og A-ha er bare noen av dem som har nytt godt av Sundstøls teft og ferdigheter gjennom mange år.

Personlig fikk jeg ørene skikkelig opp for ham da solodebuten Furulund forelå i 2015. Musikken på Furulund har en deilig lavmælt eleganse ved seg. En slags western-forestilling for vår tid. Kvaliteten ligger i det originale grepet han gir tradisjonsmusikken, men også i Sundstøls sterke og balanserte spill. I 2016 kom Langen ro, også det et instrumentalalbum utgitt på Hubro.