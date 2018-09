I åpningsminuttene av dette svenske småstedsportrettet fikk jeg bange anelser. Det kunne virke som vi ble presentert for et lite, karikert Amerika i Sverige, med cowboydans og «vill vest», der de to hovedpersonene, Dana og Aida – som etnisk sett skiller seg tydelig ut – er de utstøtte indianerne, for å formulere det litt banalt.

Men de som fikk med seg Gabriela Pichler forrige film, Spise sove dø, vet at hennes filmunivers ikke så enkelt lar seg kategorisere.