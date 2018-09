Rettssaken foregår bak lukkede dører etter begjæring fra kvinnen som har anmeldt Arnault for to voldtekter.

Utenfor rettslokalet var det imidlertid trangt da den tiltalte ankom onsdag morgen.

– La meg være, sa 72-åringen og skyndte seg gjennom hovedinngangen, ifølge Aftonbladet.

Stor oppmerksomhet

Arnault er tiltalt for to voldtekter. Saken har vakt stor oppmerksomhet ettersom den har spilt en sentral rolle i konflikten som rammet Svenska Akademien tidligere i år, og som førte til at flere medlemmer av den tradisjonsrike institusjonen gikk av.

Arnault er gift med den svenske poeten Katarina Frostenson, ett av de avgåtte medlemmene.

I kjølvannet av #metoo-kampanjen beskyldte i alt 18 kvinner Arnault for seksuelle overgrep og trakassering. Beskyldningene ble fremsatt i en artikkel i Dagens Nyheter høsten 2017.

Avviser anklagene

Flere kvinner politianmeldte ham, men forholdene han nå er tiltalt for, gjelder kun en av dem. Hun har anklaget ham for to tilfeller av voldtekt i 2011, hvorav den ene skal ha skjedd mens hun sov.

Under onsdagens rettsmøte sa Arnaults forsvarer Björn Hurit at hans klient avviser alle anklagene.

Det finnes ingen tekniske bevis, men kvinnen som har fremsatt anklagene, beskrives av sin bistandsadvokat som svært troverdig. Hun viser også til at syv vitner støtter kvinnens versjon av historien.