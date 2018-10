Da jeg var liten, hadde jeg et rom med et lite skap. Vi tok med lommelykten, krabbet inn i skapet, og så leste vi spøkelseshistorier til vi ble vettskremte.

Grøsseren som får nakkehårene til å reise seg og du famler etter hånden til kjæresten, er sjelden. Det skal mye mer enn et par bø-effekter og ekle monstre til for å fremkalle ekte uhygge. Den snikende følelsen av at det er noe som skjuler seg i mørket, at du ser noe som ikke burde være der, er det få som greier å fremkalle. Spøkelseshistorier er min akilleshæl. Er de godt fortalt, kan de, selv i voksen alder, skremme meg.