Ane Brun har alltid spilt coverlåter. Likevel skjedde det noe spesielt da den norske artisten ga ut sin versjon av Alphavilles synthpophit «Big in Japan» i 2008. Inderligheten i kun stemme og gitar viste at denne 80-tallssvisken var en fortreffelig låt, men ga mest av alt et første innblikk i hennes evne til å tolke andres musikk.

Siden er det blitt mange flere, i fjor kom Leave Me Breathless, et helt album med tolkninger av andres låter, og lørdag fyller hun Oslo Spektrum med coverlåter. I fjor høst gjorde hun det samme tre kvelder på Dramaten i Stockholm, hvor Brun har bodd siden 2000.

– Å spille disse låtene på konsert er interessant. Opplevelsen ble så fin fordi publikum i salen har et forhold til de fleste av låtene, og i kombinasjon med at de liker stemmen min ble summen veldig sterk. Alle var der med sine egne følelser rundt låtene, påtagelig mye følelser, faktisk, og det ble et eneste stort fellesskap av emosjoner, sier Ane Brun.

Anette Karlsen

Lettest å gjøre noe annerledes

Selv om «Big in Japan» kom først for ti år siden, har coverlåtene fulgt Ane Brun helt siden hun som «ikke skulle bli musiker», likevel plukket opp gitaren tidlig i 20-årene. Via venninners tips førte det henne til artister som Joni Mitchell, Nick Drake og Ani DiFranco, singer-songwritere som også spilte og spiller gitar.

– Da jeg startet, handlet det mye om å spille låtene akkurat som de var, om å kopiere mer enn å tolke. Men da jeg etter hvert begynte å skrive ting selv, gikk jeg bort fra kopieringen og prøvde å gjøre ting annerledes, sier Ane Brun.

Se Ane Brun synge Beyoncés «Halo» på Dramaten i fjor høst:

På Leave Me Breathless og nå live tolker hun kjenninger som Bob Dylan, Mariah Carey, Maria McKee, Nick Cave og eldre låter som «Always on My Mind» og «Unchained Melody», men også mer overraskende band som Radiohead og Foreigner.

– Det er en spennende måte å se den andre artistens uttrykk på. Kan man få til å synge denne kjempefine låten og fortsatt være seg selv? Gjøre den interessant, og samtidig beholde eget uttrykk? Det er det som er utfordringen med å lage en coverlåt.

– Er det vanskelig å skape noe som låter annerledes?

– Nei, det er lettere å gjøre noe nytt og skape en følelse av noe autentisk i mine versjoner. Det ville vært langt mer vanskelig å gjøre låtene helt likedan, sier Ane Brun.

Vil gi tekstene et nytt rom

Hun har tenkt mye på coverlåtens funksjon. Albumet Leave Me Breathless ble til fordi hun var forelsket og ville spille inn så mange kjærlighetssanger som mulig.

– Det er noe menneskelig i det å spille låter for hverandre, men dette er likevel ikke en spesielt stor del av kulturen hos oss. En gang på tur i Spania ble jeg sittende med en irsk fyr som bare spilte og spilte låter for oss, og da merket jeg det. Det å by hverandre på musikk slik, bare fordi det er hyggelig, er ikke så vanlig her.

Brun kaller derfor sitt coveralbum «en slags gave til den som vil høre». Likevel vil hun noe mer.

– Jeg legger mye i mine egne tolkninger av låtene, så absolutt, fordi jeg ønsker å ta tak i tekstene og gi dem et annet rom. Selv er jeg egentlig veldig dårlig på å høre tekst i første omgang, og må virkelig bestemme meg for å gjøre akkurat det. Gjerne etter tips fra venner om å lytte til den eller den låten, sier Ane Brun.

Fakta: Ane Brun (42) Norsk låtskriver og sanger fra Molde. Bosatt i Stockholm siden 2000.

Plukket opp gitaren og ble artist tidlig i 20-årene.

Ga ut sitt debutalbum Spending Time with Morgan i 2003.

Kåret til beste kvinnelige artist under Spellemannprisen 2005 for albumet A Temporary Dive. Vant også årets hit for duetten «Lift Me» med Madrugada.

Vant ny Spellemannpris i 2011, for albumet It All Starts with One.

Har spilt inn mange coverlåter. Utga coveralbumet Leave Me Breathless i 2017.

Balloon Ranger Recordings

Skal føle essensen i låtene

Derfra veier hun hvert ord og hver frase ned til hvert «millimeter-gram», slik at alt føles helt riktig.

– Ta en låt som Foreigners «I Want to Know What Love Is», som lett kan oppleves som at den tipper over i en klisjé. Hører man derimot virkelig etter, handler den om en som desperat prøver å finne kjærligheten. Da rommer jo låten en slags universell oppgitthet, sier Brun.

Lørdag kveld har Foreigner en naturlig plass i hennes sett av coverlåter i Oslo Spektrum.

– «I Want to Know What Love Is» er en tekst jeg kunne skrevet. Poenget er at man skal kunne føle essensen i låtene og ikke bli forstyrret av for mye annet rundt.