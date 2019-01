Marius stirrer ned i doskålen. Det banker irritert på døren, men det ligger dritt igjen i skålen. Hva skal han gjøre? Scenen er talende, for gud forby at noen skal se at han ikke er perfekt.

Psychobitch går rett inn i kjernen av dagens ungdomskultur med sosiale medier og perfeksjonskrav. Regissør Martin Lund har unngått plump humor og laget et engasjerende drama. Spørsmålet er om den kunne vært hakket hvassere, men jeg tror den treffer målgruppen.