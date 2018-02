Når ble det ulovlig å lykkes her i landet? spør den moralsk tvilsomme hedgefondmagnaten Bobby Axelrod (Damian Lewis) i den første episoden av TV-serien Billions.

Dramaet, som kommer med sin tredje sesong til våren, gir et innblikk i det vanvittige luksuslivet som er finanstoppene forunt, men skildrer også hvordan de går over lik for å holde på posisjonen sin.