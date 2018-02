Kunst og minnesmerker kan være et sensitivt tema. Nå skaper en 12 meter høy tulipanbukett sterke reaksjoner blant kunstnere og innbyggere i Paris.

Les om de tusen jernrosene som ble gitt i gave til Oslo etter 22. juli: Omsider enighet om 22. juli-minnesmerke utenfor Domkirken

Ett år etter at Paris i november 2015 ble rammet av terrorangrepene som drepte tilsammen 130 personer, meldte den amerikanske samtidskunstneren Jeff Koons at han ville gi en gave til byen.

Ifølge NPR kom ideen til gaven fra USAs ambassadør Jane Hartley. Skulpturen skal også være inspirert av amerikanernes egen frihetsgudinne, som i sin tid var en gave fra det franske folk.

MICHEL EULER, TT / NTB scanpix

Ber Paris si nei

Kunstverket «Boquet of Tulips» skulle være et symbol på optimisme og et minnesmerke for ofrene etter terroren. Planen var at metallskulpturen skulle plasseres utenfor Palais de Tokyo og Museet for samtidskunst, med utsikt mot Eiffeltårnet i bakgrunnen.

Nå møter prosjektet motstand. I et åpent brev ber en rekke franske kunstnere og kulturpersonligheter byen om å si nei takk til skulpturen.

De er kritiske til at det ikke har vært en offisiell utlysning, slik at også franske kunstnere kunne fått muligheten til å bidra, skriver The Guardian.

Plasseringen får også kritikk fordi skulpturen er langt unna både konsertarenaen Bataclan og Stade de France, hvor terroristene gikk til angrep.

Blant dem som har signert, er tidligere kulturminister Frédéric Mitterrand og flere museumsdirektører og kunstnere. En kunstnerforening har også startet en underskriftskampanje mot verket.

– Spektakulær og spekulativ

Heller ikke utformingen av skulpturen faller i god jord. Kunstnerne kaller prosjektet sjokkerende, og mener buketten ser ut som produktplassering. Videre skriver kunstnerne at Koons «er blitt et symbol på industriell kunst som er spektakulær og spekulativ».

Jeff Koons er kjent for sine kitsch-skulpturer og såkalte «ready mades», blant annet de karakteristiske blanke ballonghundene i stål.

Han står også bak den forgylte statuen av Michael Jackson og apen Bubbles som eies av Astrup Fearnley-museet.

Les også:

Rolf M. Aagaard

Det er kun designet som er donert til byen, mens kostnadene til å produsere og installere skulpturen må dekkes på andre måter.

Private givere vil finansiere kostnadene til selve skulpturen på rundt 3 millioner euro, eller drøye 29 millioner kroner. Regningen for å forsterke grunnen som skal bære den over 30 tonn tunge skulpturen må skattebetalerne ta, ifølge The Guardian.