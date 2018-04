Øystein Lønn demonstrerer en sjelden skrivekunst i sin nye bok

Øystein Lønn

Berners datter, en fortelling

Gyldendal Norsk Forlag

Øystein Lønn fylte 82 år 12. april, og er nå ute med en kompakt og utsøkt fortelling på 115 sider. Berners datter er for øvrig forfatterens nittende bok siden debuten i 1966, i tillegg kommer antologier og noveller i utvalg.

Forfatterens gjennombrudd kom med novellesamlingen Thranes metode og andre noveller (1993), og han fikk Nordisk råds litteraturpris for samlingen Hva skal vi gjøre i dag? Og andre noveller (1995). Men både før og etter disse utgivelsene, har han gitt ut romaner og novellesamlinger fullt på høyde med de prisbelønte bøkene.

Tapt eller ny lykke

Fortellingen i årets bok starter på en øy med 32 hus et sted i Sør-Norge. Tiden er kanskje en gang omkring 1870-årene, uten at Lønn noen gang spesifiserer det.

Skjelldykker Peder Ross finner verdifulle gullgjenstander på havbunnen etter et forlis, og spørsmålet er om vrakgodset kan føre til rikdom og lykke. De tre øyboerne – Ross, Berner og Allert – legger av gårde over Skagerrak i en liten seilbåt med retning København for å finne en kjøper til skattene.

Gyldendal

Vaner rokkes

Lønns oppdiktede personer er alltid ute etter å vedlikeholde vanene, gjenta gårsdagen og forsikre seg om at alt er i dag som i går. Alt annet er uro og vekker følelsen av en verden som faller ut av sin orden og inn i det uvisse.

Reisen rokker ved vanene, og den er ikke bare en ytre overfart til Danmark, den er også en indre reise og et møte med seg selv og egen fortid:

«Den neste formiddagen, som var skyfri, følte Ross seg så uberegnelig at han var uvanlig nøye med å følge alle reglene da han sto opp.»

Vesaask antydningskunst

Øystein Lønn minner innimellom om selveste Tarjei Vesaas, uten de mange halvsetninger (setningsemner) mesteren fra Telemark brukte så mange av, men med antydninger og dobbeltbunnede setninger som lader situasjonene med mer enn handlingsgang og replikkveksling. Hver setning bærer flere betydningslag.

Språkføringen er enkel og kan virke nøktern, men er mest av alt oppfinnsom og gjennomtenkt. Lønn skriver malerisk, og kanskje er beskrivelsene noen steder rett og slett beskrivelser av malerier, som her:

«Det var tidlig om morgenen, og ved nabobordet satt tre menn og to små hunder. I resepsjonen støttet en mann seg på en skranke. Foran ham, midt på golvet, sto to menn og snakket med hverandre. Den ene mannen bøyde seg framover som om han ikke kunne bli ferdig med å bukke.»

Bjørn Hemmer har vist i Sørlandet og litteraturen (1995) hvordan Lønn utnytter malerier av Skagen-maleren P.S. Krøyer og Edward Hopper i romanen Tom Rebers siste retrett og novellen Thranes metode for å beskrive scener i bøkene.

Skjønnlitterær fornuft

Øystein Lønns skjønnlitterære fornuft er en sansetenkende skrivemåte som veller frem i hentydninger og assosiasjoner heller enn oppsummeringer og konklusjoner, og dette er noe av hemmeligheten til Lønn. Og Vesaas, for den del. For ikke å si den skjønnlitterære og sansende skrivingen i det hele tatt.

Atmosfæren i bøkene innhylles i poesi og fyller leseren med en forunderlig forventning: Hva er det som skjer her, og hvordan skal dette gå? Selve stemningen hos Lønn står nærmest frem som en av bokens hovedpersoner.

Ideal og virkelighet

Den stemningen er ikke idyll eller lykkelig vårluft, den er snarere den livsmening eller livsfølelse som preger alle bøkene til denne forfatteren. Den følelsen er mer oppgitt enn oppløftende, mer jordnær enn idealistisk, skjønt det kanskje er menneskenes evner til å skusle vekk drømmene og ikke realisere idealene som gnager.

I tillegg til språklig eleganse og atmosfære, finner du også en særlig vilje og evne til å skape interessante skikkelser i Lønns diktning. Flesteparten av Lønns romaner, og mange av novellene, har titler som viser til de oppdiktede personene, for eksempel Lu, Bjanders reise, Thomas Ribes femte sak og årets Berners datter.

Personene rundt Berner og datteren er like skarpt tegnet, og Berner og Allerts historie blir i grunnen avbrutt til fordel for historien om Peder Ross og Berners datter.

Reise- og havbunnssymbolikk

Havbunnen, de farlige understrømmene, forliset, døden, vrakgodset, hanegalene, sviket, skjelvingen og reisen er konkrete hendelser i fortellingen, men åpner nok også opp for en mer symbolsk lesning. Forliset, døden og vrakgodset åpner leia mot selve livslykkens forløsning.

Lønn når vanligvis ikke frem til noen avklaring i sine bøker. Han starter gåtefullt og han ender gåtefullt. Dette er forfatterens program, slik det har kommet til uttrykk i romaner, noveller og fortellinger fra debuten og frem til dag. Men Berners datter slutter ikke gåtefullt, den ender nesten lykkelig forhåpningsfullt.

Men skal Øystein Lønn leses symbolsk? Ja visst. Lønn skal leses på alle mulige måter.