Sonja Henie debuterte i OL i Chamonix i 1924. Hun var 11 år gammel. Hun vant tre gullmedaljer i OL, ti verdensmesterskap og seks europamesterskap. Det må du vite før du ser filmen om henne. For regissør Anne Sewitsky er ikke opptatt av kunstneren og atleten Sonja Henie, men av filmstjernen og divaen.

Problemet med biografiske filmer er at de sjeldent forteller hele historien. Du kan velge å fortelle historien fra A til Å, eller du kan velge å fokusere på en periode i vedkommendes liv. Det er ikke en riktig eller gal metode her, men Sonjas største problem er at den ikke makter å formidle hvor stor stjerne hun faktisk var.