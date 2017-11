Minst 30 musikkfestivaler rammes av nye alkoholregler

For en uke siden ble det kjent at Politidirektoratet (POD) strammer inn skjenkereglene for organiserte russetreff, etter at Helsedirektoratet har nytolket alkoholloven. I fremtiden vil både camping og parkering, ikke bare festivalområdet, trenge skjenkebevilling. Det betyr samtidig at medbrakt alkohol blir totalforbudt.

På grunn av likebehandling vil det også gjelde musikkfestivaler. En opptelling Aftenposten har gjort, viser at dette rammer minst 30 musikkfestivaler, som i dag har camping som del av tilbudet.

Landet rundt, fra Riddu Riđđu lengst nord til Norsk countrytreff i vest, har ulike festivalsjefer de siste dagene uttrykt bekymring for om det blir mulig å selge like mange billetter som før hvis campingen blir mindre attraktiv.

Torbjørn Valum er daglig leder i foreningen Norske konsertarrangører, som representerer en lang rekke festivaler. De mener innstrammingen er helt ute av proporsjon med intensjonen, som var å kreve skjenkebevilling inne på selve festivalområdet til russearrangementer - altså en praksis musikkfestivalene allerede har.

– Det er tidenes største innskrenkning av skjenkepraksis, og det med en justisminister fra Frp, sier han.

Håper det er et «byråkratisk arbeidsuhell»

Berit Roald, NTB scanpix

Venstre-leder Trine Skei Grande håper det bare er snakk om et «byråkratisk arbeidsuhell» og ikke en lovtolkning som Regjeringen stiller seg bak.

– Dette kan være et skudd for baugen for mange festivaler. Mange av dem har jobbet skikkelig for å få campene til. Camping på festival er noe helt annet i dag enn for 20 år siden, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Venstre-lederen har denne uken krevd svar fra Regjeringen om hvorvidt ministeren vil instruere politiet i saken, altså pålegge dem å skifte syn.

– Jeg håper at dette er noe som har skjedd langt nede i systemet, og at det ikke er en avgjørelse som justisministeren støtter. Avgjørelsen må være bygget på lav kompetanse om hva festivaler er og hvordan festivalenes økonomi er skrudd sammen, sier hun.

– Vi i Høyre vil fikse dette

Peter Frølich, medlem av justiskomiteen og stortingsrepresentant for regjeringspartiet Høyre, mener tolkningen av lovverket fremstår veldig streng.

Rune Sævig, BT

– Det høres veldig A4 ut, men Helsedirektoratet må stå for deres egen vurdering, sier Frølich, som vil invitere de andre partiene på Stortinget til dialog for å finne en løsning.

– Vi trenger flertall på Stortinget. Derfor ønsker vi å gå sammen med de andre partiene om dette. Hvordan det praktisk skal løses, må vi komme tilbake til.

Hvis Helsedirektoratets lovforståelse blir stående, mener han at påbudet trolig må løses ved å se på en presisering av lovverket.

– Vi i Høyre vil fikse dette, slik at campere ved festivalcampinger kan nyte medbrakt alkohol, sier han.

Åpner for lokale løsninger

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, foreslår å utrede muligheten for at kommunene selv kan få håndheve spørsmålet.

– Det kan synes logisk at kommunene får større innflytelse, men selvfølgelig i tett dialog med politiet, på samme måte som med ordinær skjenkebevilling, sier han.

Gjennom alkoholloven har kommunene stor handlefrihet. De får bestemme åpningstidene og hvem som får bevilling. Men i spørsmålet om festivaler har myndighetene slått fast at det ikke er anledning til å holde campingområder utenfor vurderingen.

Stensland mener det ser ut som at det er tatt for lite hensyn til lokale variasjoner.

– Jeg ser at dette skaper reaksjoner. Personlig opplever jeg ikke festivaler og russearrangementer som den store utfordringen innenfor norsk ruspolitikk. Men jeg ser at store samlinger av folk er en utfordring for politiet, sier han.