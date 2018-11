Fjorårets Julekalender i NRK, Snøfall, ble en så stor suksess at det syntes som et sjansespill å ta den til scenen. 20 episoder skrevet ned til to akter er også en modig øvelse. Men i teater må det tas sjanser, og i dette tilfellet slår det til for full musikk.

Denne nye norske familiemusikalen spås en lang fremtid av mange grunner, som sjarm og tilgjengelighet, scenisk og musikalsk skjønnhet, gode skuespillere, dyktig manusarbeid av Hilde og Hanne Hagerup, sikkert med litt bistand av faren Klaus, og filmatisk regi av Synne Teksum.