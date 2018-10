Om du introduserer en revolver i en film eller scene, vil publikum bli sittende gjennom hele forestillingen og vente på skuddet. I hvert fall insisterer dramaturger på at det er slik.

I Camilla Strøm Henriksen debutfilm introduserer hun oss midtveis for noe enda mer dramatisk som vil forfølge oss, og jeg skal ikke røpe hva det er. Men det er et dristig sjansespill fordi det kan når som helst få historien til å tippe over i feil retning, om det ikke balanseres riktig.