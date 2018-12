«Vi mangler ord», husker jeg litteraturprofessor Arne Melberg skrev i Aftenposten midt i januar 2010, da Karl Ove Knausgårds bindsterke verk i flere måneder hadde dominert samtalen om litteratur her i landet. Mer spesifikt hevdet Melberg at «vi» – og da særlig den akademiske kritikken – manglet «et begrep for den virkelighetsorienterte litteraturen».

Og mens skandinaviske lesere og kritikere begeistret bakset i begrepsfattigdom i møte med dette grenseoverskridende romanverket, gikk Knausgård hen og ble et litterært fenomen i store deler av verden: USA, Tyskland, Storbritannia, Nederland, Spania, Italia, Brasil, Sør-Korea, Indonesia – ja, listen er imponerende og enda mye lenger.