Herbjørg Wassmo skriver så du kjenner lukten av stekt sild i nesen

Når Herbjørg Wassmos heltinner kommer med budskap fra de døde, da må det bli en hyggelig høst for Dina-fans over det ganske land. Med romanen «Den som ser» bryter en av landets mest folkekjære og bestselgende forfattere tausheten til Grønelv-folket etter tyve år, og da er det mye som skal sies.

De gjenlevende karakterene fra «Dinas bok» (1989), «Lykkens sønn» (1992) og «Karnas arv» (1997), men på Wassmos vis også noen av de døde, er tilbake.

Fakta: Herbjørg Wassmo: «Den som ser» Roman Gyldendal Forlag

På omslaget står det at «Den som ser» er en frittstående fortsettelse, men den er ikke mer frittstående enn en at Karna i prologen gjentar replikkene sine fra de siste sidene i «Karnas arv».

«For jeg, Karna Grønelv, har dette budskapet fra den døde.» Bøkene, som karakterene selv, er ubønnhørlig lenket til hverandre. Boken er strukturert på samme vis som de foregående, med en prolog, første, andre og tredje bok, samt en epilog som peker videre inn i nye, stormfulle horisonter.

Den unge Karna vitner. Der hun står i kirken lyser håret hennes som en rødglødende myk piggtrådkrans. Vi forstår at det ikke er en bra ting. Hun forteller om de to mennene farmoren har drept, for full kirke, og siden er hun taus. Hun har mye å gruble over, og det kan man bli gal av. I vår tid ville man kalt det posttraumatisk stresslidelse. Er den døde fornøyd nå?

Alt som kan gå galt, vil gå galt

Dina, matriarken, ligger som en mørk skygge over alle som lever. Havet ble hennes grav, for mordersker får ikke ligge på kirkegården. Og havet har en lei tendens til å løfte ting opp igjen, kaste dem på land. Allerede i «Lykkens sønn» slo Wassmo fast at den da unge Benjamin, var Orfeus, «Jeg skulle følge kvinners spor ned i dødsriket». Det skal han så visst, det.

Karna er ikke seg selv etter begravelsen og trenger hjelp. Benjamin reiser sammen med sin kone Anna og datteren Karna til København for å få hjelp. Der nede mister både faren og stemoren til Karna sin freske nordlandsdialekt, og begynner å snakke stivt og rart til hverandre.

Wassmo er en dyktig og fargerik forteller. Karakterene hennes lever i et univers som styres etter Murphys lov, for alt som kan gå galt, vil gå galt.

Miljøene er fulle av farger, lukter, teksturer og tidsriktige rekvisitter – ingenting skurrer her. Lukten av stekt sild kjenner du i nesen. Dialogene er best på nordnorsk. Hun kjenner karakterene sine godt etter alle disse årene, og er virkelig ikke redd for å plage dem og sette dem på prøve, og hun veksler uanstrengt mellom de ulike karakterene i de ulike kapitlene.

Rødglødende feminisme

Wassmos prosjekt er tydelig, kanskje litt for tydelig for noen, den rødglødende feminismen og dette med arvesynden og det moralske ansvaret til «de som ser» – og ikke vitner. Barnet, eller den ene troskyldige voksne, som står alene, mens landsbyen sladrer og hvisker, men ikke griper inn. Drap, vold, incest, undertrykking og mishandling – ingen bryr seg, men det gjør Wassmo.

– Vi må hele tida renske opp. Det er som å luke i et bed, du må hele tida passe på, ellers kommer det fra alle kanter, og du er tilbake til start, sa Wassmo om kvinnekampen i et intervju i Dagsavisen i 2013.

Tilbake i København, hennes egentlige hjemby, begynner Anna å savne den hun en gang var, og sine egne ambisjoner – og innser at «friheten lå visst i det å kunne forlate». Anna tar mer plass, hun vokser i styrke. Likevel er det hos Karna med hennes «mutismes» på hospitalet at Wassmo kommer nærmest noe helt ekte.

«Sorgen hadde forkledd seg som et gammelt hus med to høye vinduer. Om kvelden kom det et forsiktig lys i dem. Bedende. Hun hadde ingenting å si til trøst».

Mange gode bilder, dog noen uforståelige. Hva menes med «for Anna ble sommeren en klebrig fremmed uten hud»? Stakkars Benjamin blir også i noen passasjer litt parodisk, da ordet «forbannede» forfølger ham som en klegg. Det er både «det forbannede punktet» og den «forbannede reservelegen» og hele den «forbannede slekten» på ett og samme papirark. Men man skal gi ham en ting. Reservelegen er faktisk forbannet irriterende.

Wassmo kommer nok ikke til å slå Margit Sandemo med sine 47 bøker om samme folk, men en femte bok fra Grønelv-folket ville ikke komme som julekvelden på kjerringa for denne anmelderen her. Og sannsynligheten er også stor for at Wassmo kommer til å vinne hele bokhøstsalget og halve kongeriket, eller skal vi si dronningeriket, som Wassmo sikkert tenker i sitt stille sinn.