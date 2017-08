Aftenposten i samarbeid med medier24.no. Les mer om samarbeidet her.

Facebook Norway AS har fått varsel om tvangsoppløsning, viser en kunngjøring fra Brønnøysundregistrene.

Selskapet, som har sitt kontor i Oslo, har ikke registrert en revisor ennå. Dette er aksjeselskaper pålagt å ha, når minst en av de følgende inntreffer:

Driftsinntektene er over 5 millioner kroner

Balansesummen er over 20 millioner kroner

Gjennomsnittlig antall ansatte overstiger 10 årsverk.

Ifølge årsregnskapet for 2016 omsatte Facebook Norway AS for 13 millioner kroner i fjor. Dermed har de for lengst passert grensen for lovpålagt revisjon.

Frist til å rette opp forholdet er fire uker fra kunngjøringen, som ble gjort i går.

Brønnøysundregistrene skriver:

Hvis foretaket ikke har brakt forholdet i orden ved utløpet av fristen, vil tingretten bli varslet om at vilkårene for tvangsoppløsning er oppfylt. Tingretten kan oppløse foretaket uten ytterligere varsel, jf. aksjeloven/allmennaksjeloven § 16–17.

Reell omsetning er langt høyere

Omsetningen som ligger i Facebook Norway AS er for ordens skyld på ingen måte talende for den reelle omsetningen Facebook har i Norge.

Blant annet har Kampanje tidligere hentet inn tall og prognoser fra mediebyråene som indikerer at Facebook vil nærme seg en omsetning på to milliarder kroner i år.

Men den omsetningen ligger altså ikke til det norske foretaket – eller blir skattet av i Norge. Facebook Norway AS betalte 469.000 kroner i skatt i fjor, viser årsregnskapet.

Medier24 har vært i kontakt med Facebook ved norgessjef Rune Paulseth og selskapets nordiske kommunikasjonssjef. De har foreløpig ikke benyttet seg av muligheten til å kommentere saken.

