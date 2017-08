Hijab-klagestorm mot NRK får kringkastingssjefen til å reagere kraftig: – Jeg blir opprørt og lei meg.

– Jeg blir både veldig opprørt og ganske lei meg. De siste dagene har vi fått inn over 3000 klager, og i tillegg mottar vi e-poster som du nesten ikke kan ha på trykk, forteller en lei Thor Gjermund Eriksen.

– Det utløses av at en ung, norsk, muslimsk jente er synlig i den offentlige arenaen. Jeg ser at det er sterke og mørke krefter som ønsker at muslimsk ungdom ikke skal være synlig, sier Eriksen.

Kringkastingssjefen beskriver innholdet i mange av e-postene som hatefulle, og at mange beskylder NRK for å ville fjerne kristne symboler fra TV-skjermen. Flertallet av klagene trekker inn en sak fra 2013 da NRK-programleder Siv Kristin Sællmann ikke fikk bruke kors på TV som nyhetsreporter.

Det synes Thor Gjermund Eriksen er en absurd anklage.

– Nyhetsopplesere skal være nøytrale, og skal ikke stå i veien for nyhetene. Dette har ingenting med diskusjonen om nyhetsopplesere kan bruke kors, hijab eller en grønn lue, sier Eriksen.

Selv var Al-Hussaini forberedt på at det ville komme reaksjoner på at hun blir den første programlederen som bruker hijab på NRK, da hun ble intervjuet av Aftenposten.

Fakta: «Faten tar valget» «Faten tar valget» er en av valgsatsingene til NRK denne høsten. Faten Mahdi Al-Hussaini (22) skal snakke med partiledere og politiske eksperter for å finne et parti som passer for henne. Al-Hussaini ble kjent for mange da hun holdt en appell på Youngstorget i Oslo i 2014. Da var anledningen en demonstrasjon mot IS. Programmet har premiere 31. august på NRK1, og det kommer totalt fire episoder. Kilde: NRK.

– Går rett inn i verdidebatten

Kulturminister Linda Hostad Helleland synes også at det er trist å se de sterke reaksjonene, spesielt fordi det kan svekke debatten.

– Vi vet at mange vegrer seg for å delta i den offentlige samtalen fordi de er blitt møtt med hetsende, sjikanerende eller trakasserende ytringer. Dette gjør at viktige stemmer stilner, sier Helleland.

Hun støtter NRK i å slippe til Al-Hussaini med på TV med hijab og tar avstand fra de hatefulle ytringene.

– Dette går rett inn i verdidebatten vi har hatt de siste ukene. Vi må tørre å stå opp for det vi tror på, så lenge det er innenfor lovlighetens grenser, slik som Al-Hussaini gjør.

Nest flest klager

Klagestormen mot NRK begynte på torsdag, og Kringkastingsrådet fikk inn over 1000 klager det første døgnet. Klagene kommer fortsatt, og det er til nå den saken NRK har fått inn nest flest klager om, rett bak intervjuet Fredrik Skavlan gjorde med Jimmie Åkesson i Sverigedemokraterna i 2015. Da fikk de inn 3600 klager.

Thor Gjermund Eriksen mener det er latterlig at mange av klagene NRK mottar sier at de prøver å fjerne de kristne symbolene og verdiene. Senest søndag ble det sendt gudstjeneste på radio, forteller han.

– Faten tar valget er ikke et religiøst program, men et valgprogram som skal oppfordre unge til å delta. Av enkelte blir det oppfattet som et program som skal skyve norske kulturer og verdier til side. Ingen har sett programmet ennå, men mange er alltid på vakt mot at noen som tilhører en annen religion skal synes i den offentlige debatten.

Etikkredaktør i NRK, Per Arne Kalbakk, fortalte til Medier24 tidligere denne uken at han ser at slike saker vekker følelser hos folk.

– Vi ser også at det er en del nettsider, blant annet Document.no, som har lagt ut en sak med lenke til Kringkastingsrådet klageskjema. Disse er mye delt. Det bidrar selvfølgelig til et høyt klagetall, sier han.

– Jeg hadde håpet at vi var kommet lenger

Arild Grande (Ap) i familie- og kulturkomiteen på Stortinget synes det er veldig trist å se reaksjonene.

– Det virker jo nærmest organisert. Jeg hadde håpet at vi var kommet lenger, og at det var rom for folk med ulike religiøse og kulturelle preferanser på TV.

Mistanken om at dette er organisert, begrunner han med at klagene kommer så samlet, og på så kort tid.

– Noen vil dra opp et konfliktbilde som jeg ikke føler det er grunnlag for. At det kommer så mange klager på så kort tid, er overraskende. Det er vanskelig for meg å vite hvem som eventuelt står bak, men her er det noen som ser sitt snitt til å sette opp motsetninger mellom religioner, sier Grande.

Han legger til at han har et inntrykk av at et overveldende flertall i Norge synes at dette er en fin utvikling. Han mener også at det er en logisk brist når klagene trekker frem saken med korset fra 2013.

– En sak handler om et nyhetsanker som representerer NRK og skal være objektiv, den andre saken handler om et program der programlederen kun representerer seg selv.

Geir Bekkevold (KrF) sier han synes det er helt fint med en programleder med hijab og at han gleder seg til å se programmet.

Bekkevold var uenig i NRKs «korsnekt» for en nyhetsjournalist.

– Jeg forventer, og er trygg på, at NRK også ville ment det var ok med kors for en annen tilsvarende rolle som Faten - altså, som seg selv!

– Det oppleves som at NRK sier nei til et lite kors og ja til en svært synlig hijab

Espen Ottosen i Norsk Luthers Misjonssamband forstår at folk reagerer i saken.

– Jeg tror dette oppleves veldig symbolsk av mange. Det oppleves som at NRK sier nei til et lite kors og ja til en svært synlig hijab og da trykker du på følelser. Folk klarer ikke å forholde seg saklige og avdempet, dessverre.

Selv understreker Ottosen at han ser forskjellen mellom at et nyhetsanker ikke får gå med kors og at Al-Hussaini får gå med hijab i Faten tar valget, men at det er forståelig at folk ser dette i sammenheng.

Det er også en forskjell på å ha et kors rundt halsen og å bruke hijab, mener Ottosen.

– Det handler om synligheten, men hijab er også et mye mer omstridt plagg enn et kors. Et kors kan brukes av alle kristne. En hijab signaliserer, litt avhengig av hvem du spør, et sterkt tradisjonsbevisst islam.

Medhold fra Likestillingsombudet

I denne saken ble også NRK klaget inn til Likestillingsombudet, men de ga NRK medhold, skriver VG. Grunnen er, som både Grande og Eriksen påpeker, at det er snakk om to ulike programlederroller.

Thor Gjermund Eriksen synes også at reaksjonene er overraskende, spesielt etter at Iman Meskini brukte hijab i rollen som Sana i Skam.

– Er det virkelig slik at vi skal regne med at dette er kontroversielt? Det er jo helt utrolig, i så fall. Men vi kan ikke slutte likevel. Det er en del av vårt allmennkringkasteroppdrag å vise det flerkulturelle. Det skal vi fortsette med.