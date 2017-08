Han er en jordnær kunstner, Stein Torleif Bjella. Selv om karakteristikken må hales ut av ham, sier han seg til slutt enig. Den skjeggete visesangeren fra Ål setter pris på det nære, det lokale og det konkrete.

For å si det på en annen måte: Det er neppe mange andre som kunne skrevet og fått utgitt en diktsamling der jordskifteretten har en sentral rolle.

Men det er akkurat det Bjella skal gjøre i oktober. Havari, sjalusi og kjærlighet er sentrale temaer, men dypest sett handler det om menneskers forhold til eiendom: grådigheten bak ønsket om å eie stadig mer.

Han kaller samlingen Jordsjukantologien Nr. 1.

– Hva betyr det uttrykket – jordsjuke?

– Helt konkret handler det om å ønske seg mer eiendom. Det er noe ubehagelig i denne jordsjuken, og samtidig noe dypt menneskelig, sier Bjella, som selv eier et «bitte lite bruk» hjemme i Ål.

– Er du jordsjuk?

– Jeg har absolutt kjent på det, ja, Men det kan også gjelde en butikkeier i Oslo, vil jeg tro. Denne trangen til å eie kunne like gjerne handlet om det kompliserte med kjærligheten – kan man eie noens kjærlighet? Hvorfor prøver man? Jeg syns den sykdommen er viktig å sette ord på, enten det handler om kjærlighet eller jordbruk.

Stein Torleif Bjella er dørselgeren som var snekker. Han søkte seg inn på Teaterhøgskolen, men ble musikant. Nå er låtuniverset hans teater.

– Det ligger en usagt roman under diktene

Den største forskjellen fra å skrive sanger, er at hvert tegn er avgjørende i et dikt, mener Bjella. Hvert ord og hvert komma kan endres og flyttes på.

Det liker han. Å ha tid til å pusse på ting. Og mellom de små detaljene skjuler det seg en større sammenheng.

– Jeg har tenkt at det ligger en liten usagt roman under og inni diktene. Den skal ikke skrives ut, selvsagt. Men den foregår i et bygdeunivers, det jeg kjenner best.

Foreløpig ligger diktsamlingen godt gjemt i en billig koffert fra Biltema, som er med spillemannen stort sett overalt. Det er svært få som vet om diktene – bare forlaget og noen få andre.

– Jeg syns dette er minst like skummelt som å gi ut plate – det er veldig personlig. Når jeg sitter og prater med deg nå, lurer jeg litt på hva i alle dager jeg har satt i gang, sier Bjella.

Monica Strømdahl

Befriende å skrive dikt – men lengter tilbake til musikken

Fire kritikerroste album, Spellemannsprisen, Bendiksenprisen, og et teaterstykke basert på hans sanger, som snart skal på Norgesturné med Riksteatret.

Det er ikke rent lite Bjella har oppnådd, etter solodebuten som musiker i en alder av 40 år.

Og snart kan han altså legge til en diktsamling på listen. Mange er skrevet i førsteperson, som han ofte bruker i sangene, for å få «den rette bluesfølelsen.» Selv syns Bjella at det å skrive dikt var en befriende følelse.

– Jeg er en rim og regle-sangskriver, og i sangen er det visse formkrav. Det er det ikke i poesien. Der finner man på en måte formen underveis, ut fra hva som passer til innholdet. Det er morsomt og forløsende, og dessuten kommer teksten litt fortere, forteller visesangeren.

Men til tross for at poesien har vært befriende for visesangeren, har han ingen tvil om hva som blir det neste.

– Det har vært viktig for meg å skrive disse diktene. Men jeg kjenner at jeg også skal skrive sanger igjen, det har jeg lyst til.

Jordsjukantologien vil inneholde omkring 50 dikt, skrevet av Stein Torleif Bjella. Her er et av dem:

Stenersen, Tor

Eg vart uvenn med mine sysken

Då garden endeleg var min, flytta dei alle frå bygda.

No har ryggen knekt meg.

Sjøl om eg hadde investert i dobbeltseng.

Eg veit ikkje kva som mangla.

Eg såg kanskje ikkje akkurat lynkjekk ut.

Ikkje det at eg såg etter dei aller penaste og mest populære.

Det var andre verdiar eg såg etter:

Arbeidsom.

Triveleg.

God skalle.

Samarbeidsvillig,

Darling companion.

Berre å få vera to om det.

Fyrst då Ivar sa det rett til meg:

Rykte om at eg gjekk over lik.

At eg var ein gjerrigknark og gniar.

Rykte sprang framma meg heile livet.

Eg var brennmerkt.

Det nytta ikkje å rette opp.

Så vart eg heller buande her åleine.