Nå kan store publikumsarrangementer få koronatilskudd

Store publikumsarrangementer som har måttet avlyse eller nedskalere på grunn av pandemien, kan nå søke om tilskudd for å dekke tapet.

Konserter og andre publikumsarrangement måtte avlyse eller nedskalere da pandemiene rammet landet. Nå kan de få støtte for å dekke deler av tapet. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Nå nettopp

Tilskuddsordningen på 350 millioner kroner åpner for søknader fredag. Det kan dreie seg om messer, matfestivaler, utdanningsfestivaler, bilfestivaler kongresser og lignende.

– For oss er det viktig at verdifulle arenaer som messer eller matfestivaler også finnes etter pandemien er over, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Ordningen er rettet mot arrangementer som skulle vært avholdt mellom 5. mars og 31. desember i fjor. Ventet besøkstall måtte være minst 350 personer, og arrangementet måtte ha nasjonal eller regional verdi.

Støttebeløpet er maksimalt 60 prosent av underskudd som følger av avlyst eller nedskalert arrangement. 20 prosent av tilskuddet er betinget av at det holdes tilsvarende arrangement i fremtiden. Søknadsfristen er 1. februar.