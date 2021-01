Dagens quiz: Tirsdag 5. januar 2021

Hva heter øygruppen som består av øyer som Husøy, Selvær og Sanna?

Ketil Sandli

Nå nettopp

1. Hvem hadde æren for at håndvask ble rutine for de britiske soldatene som kjempet i Krim-krigen?

2. Hva kalles en person fra Valdres?