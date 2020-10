Rektoren på Kunsthøgskolen går av

De harde debattene om rasisme og ytringsfrihet er en viktig del av begrunnelsen.

Måns Wrange går av som rektor. Foto: Signe Dons

27. okt. 2020 19:23 Sist oppdatert nå nettopp

Måns Wrange, rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) har sagt opp. Det melder han på KHiOs nettsider tirsdag kveld.

Han begrunner det med en kritisk familiesituasjon. Koronaviruset gjør det vanskelig å pendle mellom Norge og Sverige, skriver han.

Men debatten om rasisme og sexisme som har rast på skolen i sommer, er også en del av grunnen.

– Ettersom KHiO siden sommeren har befunnet seg midt i en mediedebatt, har jeg fremskyndet oppsigelsen min i flere omganger, skriver han.

Wrange gikk tidligere til valg på å innføre mer mangfolds- og diskrimineringsarbeid som rektor.

Redd for å bli oppfattet partisk

Senere, etter Black lives matter-bevegelsen, tok over 130 studenter et oppgjør med strukturell rasisme og sexisme på skolen. De krevde å forandre pensum og fagene. Rektor har vært en forsvarer av disse endringene.

Kritikere på og utenfor skolen mener det er å kopiere en farlig amerikansk tendens. De er bekymret for en slik politisk ideologi. Det kan true den frie samtalen og den frie kunsten, mener de.

I sin avskjedsmelding reagerer rektoren på at dette arbeidet er blitt kalt «identitetspolitikk», «politisering» og «ideologisering» av KHiO.

Wrange skriver at han har prøvd å nyansere diskusjonen og få til en demokratisk prosess. Men han er bekymret for at det kan oppfattes som at han som rektor tar parti med noen studenter opp mot noen andre.

Han er redd for at han også fremover vil bli tolket som for politisk.

– Jeg tror det er bedre for KHiO om en person som kan betraktes som mer nøytral i denne debatten, tar over som rektor, skriver han.

Mye bråk på KHiO

Studenter på skolen som har protestert mot de nye forslagene, har opplevd å bli hetset og kalt rasister og reaksjonære. Statsråden for høyere utdanning, Henrik Asheim, har tidligere sagt til Aftenposten at de er blitt kontaktet av folk på KHiO som ikke tør å si høyt hva de mener.

Både statsråden og kritikere i akademia har uttrykt bekymring for ytringsfriheten på skolen.

Det vil bli avholdt et ekstra styremøte torsdag. Der skal prosessen med valg av ny rektor drøftes. Wrange har tre måneders oppsigelsestid. Hva dette vil bety for planene om en rekke endringer av pensum, vil han informere om senere, skriver han.

Wranges stab har foreløpig takket nei til telefonintervju med Aftenposten.