På disse forestillingene er det bare ungdom som skjønner hva som skjer.

Scenen er borte, skuespillerne tar gisler og publikum betror seg til fremmede. Velkommen til ungdomsteater anno 2020.

«Jungelen» er Tigerstadsteatrets altoppslukende forestilling for 9.- og 10.-klassinger. Her må ungdommene velge hvilket lag de skal være på før de går inn i teaterbygningen. Lars Opstad/Oslo Nye Teater.

Utenfor Trikkestallen på Torshov er det satt opp fire telt med hvert sitt engelske skilt: Scientist, Doctor, Diplomat og Soldier.

Det er lørdag før lockdown, og Jungelen skal spilles for andre gang i historien. Dette er såkalt «altoppslukende teater». Det betyr at scenen er borte, skuespillerne snakker til deg – og at du beveger deg rundt som i et dataspill.