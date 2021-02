#FreeBritney-bevegelsen kommer til å få millioner av følgere etter dette

New York Times’ nye dokumentar maner til kamp.

Britney Spears far, Jamie Spears, har vært hennes formynder i 13 år. Etter å ha sett denne dokumentarfilmen, lurte sønnen min på hvor vi kan få tak i sånne rosa #FreeBritney-T-skjorter. Foto: AP

Erlend Loe

9. feb. 2021 11:34 Sist oppdatert nå nettopp

Fakta Framing Britney Spears Youtube premium. Produsent: New York Times. Regi: Samantha Stark. USA. Dokumentar. Vis mer

Samtidig som det pågår demokratiseringsdemonstrasjoner rundt om verden, skyller en litt annen, men på sitt sett også viktig, frigjøringsbevegelse over USA, nemlig #FreeBritney.

Det startet i det små i april for to år siden, da en gruppe fans samlet seg utenfor et rettslokale i Hollywood hvor spørsmålet om Britneys fars fortsatte formynderskap over henne skulle tas opp. Fansen mente, og mener, at han ikke skulle det.