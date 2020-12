Hyllet med europeisk «Oscar»

Den danske skuespilleren Mads Mikkelsen ble årets mannlige skuespiller, og landsmannen Thomas Vinterberg fikk prisen for beste regi under European Film Awards.

Mads Mikkelsen på filmfestivalen i Cannes i 2018. AP / NTB

16 minutter siden

Begge hylles av det europeiske filmakademiet for innsatsen i filmen «Et glass til», regissert av Vinterberg. Tobias Lindholm vant dessuten prisen for beste manus for samme film, som har originaltittelen «Druk».

Sammen med tre lærerkolleger tester Mikkelsens rollefigur ut Finn Skårderuds påståtte tese om at mennesket er født med en halv promille for lite i blodet. Den norske psykiateren har påpekt at han aldri egentlig har fremmet en slik teori, men han har skrytt av filmen.