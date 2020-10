Filmanmeldelse: Mads Mikkelsens dansing er verdt hele filmen

Fire danske lærere blir inspirert av den norske psykiateren Finn Skårderud til å gå på fylla i arbeidstiden.

Ingrid Åbergsjord Film- og TV-anmelder

Er mennesket født med en halv promille for lite i blodet? Ville vi vært lykkeligere, mer kreative og skjerpet om vi konstant var småbrisne?

Mange av oss kunne sikkert sagt noe sånt over et glass på fest. Psykiater Finn Skårderud skrev det sågar i forordet til en vinbok. Dermed skapte han, ufrivillig, et lite monster. For påstanden ble blåst ut av proporsjoner og spredte seg i rekordfart både i tradisjonelle og sosiale medier.