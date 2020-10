Astrid S-album: Gjennomført – og forglemmelig

Hennes velpolerte debutalbum sliter med å engasjere.

Peder Ebbesen

Nå nettopp

Hun gjorde seg først bemerket i Idol som den folkelige og talentfulle artisten fra Rennebu. Astrid Smeplass (23) ble så tatt under de brede vingene til Universal-gruppen, som sakte, men sikkert har hjulpet henne til å bli en av Norges største popartister.

Store enkeltlåter som «Hurts So Good» (2016), «Think Before I Talk» (2017) og suverene «Emotion» (2018) skjøt Astrid S opp blant norske streamingtopper. De mange singlene og EP-ene hun har gitt ut, streames av over åtte millioner mennesker hver måned. Det er ikke småtteri.