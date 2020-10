Nytt forslag kan ramme små forleggere som Tom Gaudland: – En forferdelig konkurransevridning

Hvilke bøker havner på biblioteket? Kulturrådets ordninger er evaluert. Særlig én foreslått endring kan skape debatt.

27. okt. 2020 07:59 Sist oppdatert nå nettopp

– Små forlag havner i klem. Vi står i et trangt smug og kan ikke flytte oss, sier Tom Gaudland om et nytt forslag fra et utvalg som har evaluert innkjøpsordningen.

Innkjøpsordningen for skjønnlitteratur er viktig for norske forfattere og forlag. Kulturrådet kjøper inn bøker og sender dem til biblioteker over hele landet. I år kjøper rådet inn 703 ulike trykte bøker. Det er en viktig inntekt for mange.