Ber regjeringen stanse salg av krigsskole, ønsker at stiftelse skal få overta

Et ideelt initiativ kan likevel få overta den gamle krigsskolen i Oslo sentrum. Regjeringspartiene og Frp støtter løsningen.

Trine Skei Grande (V), Morten Wold (Frp), Michael Tetzschner (H) og Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) besøkte den gamle krigsskolen mandag. For Ole Rikard Høisæther, her med ryggen til, var det en gledens dag. Foto: Christian Sørgjerd

12. okt. 2020 15:31 Sist oppdatert 12 minutter siden

For fire uker siden varslet Forsvarsdepartementet at den gamle krigsskolen i Tollbugata i Oslo sentrum skulle legges ut for salg på det åpne markedet. Regjeringen ønsket ikke å overdra den historiske bygningen direkte til en ideell stiftelse. De ville sikre Forsvaret salgsinntekter.

Det vakte sterke reaksjoner. Ap stilte forrige uke forslag i Stortinget om å stanse salget.

Fakta Tollbugata 10 Etter bybrannen i Oslo i 1624 ble den nye byen anlagt i ly av Akershus festning, med rettrutet gatenett. Hjørnegården i Tollbugata 10, i dag kjent som den gamle krigsskolen, ble bygget noen år senere. Fra 1760 ble den ombygget til et rokokkopalé. Siden er det skjedd flere store endringer, men mange av løsningene og detaljene fra den gang er beholdt. I 1803 ble den gitt i gave til det som i dag heter Krigsskolen. Frem til 1969, men med avbrekk, holdt Krigsskolen til her. I senere år har bygningen vært brukt til møtevirksomhet og representasjon. Vis mer

Nå har det borgerlige flertallet samlet seg om et eget alternativ. De vil be regjeringen gjenoppta dialogen med stiftelsen. Målet er at stiftelsen likevel skal få overta.

Vil åpne den opp

– Sist jeg var her, var det ikke lov å sitte på disse stolene, sa stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H).

I annen etasje i den gamle krigsskolebygningen satt han og tre andre stortingsrepresentanter på rekke og rad. Bak dem sto generalmajor og eidsvollsmann Diderich Hegermann, skolens mangeårige bestyrer, og fulgte med fra sin plass på veggen.

– Vi ber statsråden sette seg ned med stiftelsen og avtale en overdragelse, sa Tetzschner.

Bygningen og borggården er i dag lukket for offentligheten. Stiftelsen har planer om å åpne. De vil ha utadrettet virksomhet og en gangpassasje tvers gjennom eiendommen. De er allerede i dialog med de andre eierne i samme kvartal om felles planer.

– På avtalte premisser kan dette bli en gave til byen. Vi kan komme ut av det hele med et finpusset klenodium. For dette er en perle, sa Tetzschner også.

Første gang hun var bak portene

Trine Skei Grande (V) har bodd i Oslo i tre tiår. Dette var første gang hun faktisk var inne i bygningen.

– Dette tilhører fellesskapet og er vår felles bygning. Jeg håper vi kan få en mer åpen forvaltning av den i fremtiden, slik at fellesskapet får tilgang, sa Grande.

Hun håper på en kombinasjon av private og offentlige penger slik at flere får et hjerte for bygningen og forstår hvor viktig den er.

Vedlikeholdsbehovet er beregnet til opp mot 350 millioner kroner. Taket har i ti år vært midlertidig dekket av presenninger.

Morten Wold (Frp) trakk frem Krigsskolens behov og kadettenes ønsker som viktige for partiets standpunkt.

– At Krigsskolen fortsatt får mulighet til å bruke disse lokalene, er viktig. De representerer historien og verdier kadettene trenger å ha med seg for å forstå sin rolle som offiserer, sa Wold.

Svært fornøyd med resultatet

Ole Rikard Høisæther er generalsekretær i Oslo Byes Vel. Han har i to år ledet arbeidet med å stable en stiftelse på bena og deretter utforme en plan for eiendommen – også økonomisk.

– Motivasjonen vår har kun vært én: En nasjonal kulturskatt som denne eiendommen representerer, tilhører fellesskapet. Det er ikke bare militærhistorie, det er norsk historie, sa Høisæther.

– Det er langt frem, og nå begynner jobben. Men dette er en stor dag. Dere fortjener en enorm takk for å ha loset dette gjennom på rekordtid, sa han til de fremmøtte politikerne.

Vil vurdere å flytte ansvaret fra Forsvaret

Michael Tetzschner understreker at han forstår Forsvarets ståsted og ønske om salg. De er i en fase hvor de må prioritere strengt. Da vinner kuler, krutt og forsvarsinteresser over kulturminner:

– Da man så at denne bygningen ikke hadde et evig tilholdssted i Forsvaret, skapte det en dynamikk. Og det tror jeg er helt i orden. Så må vi passe på at vi holder øyne åpne og bruker mulighetene når de er der.

Morten Wold beskriver prosessen som et skoleeksempel på politisk påvirkning: Noen tok kontakt, man snakker sammen, og så skjer ting:

– I det politiske miljøet ble nok bevisstheten om hva dette faktisk er, enda større da departementet varslet salget og dialogen deretter kom.

Høyre, Venstre, KrF og Frp vil også be regjeringen legge frem en samlet oversikt over Forsvarets kultureiendommer. De ønsker en vurdering av om disse heller bør forvaltes for eksempel av Kulturdepartementet i fremtiden.