Statsministeren på nytt nasjonalmuseum: – Vi har brukt forferdelig mye penger på dette

Statsminister Erna Solberg (H) synes det nye nasjonalmuseet blir veldig flott, men innrømmer at hun synes prisen er stiv.

Statsminister Erna Solberg får omvising i det nye Nasjonalmuseet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nå nettopp

Fredag fikk statsministeren en sniktitt inne på det gigantiske museet som skal åpne i 2022. Prosjektet har en kostnadsramme på 6,05 milliarder kroner.

– Vi har brukt forferdelig mye penger på dette. Men da er det viktig at det leverer på kvalitet, at det leverer på noe som skal stå for de neste hundre årene for vår nasjon. For å fremme kunsten vår, sier statsministeren til NTB.