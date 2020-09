«Heksejakt» og «22. juli» blant de nominerte til ny norsk seriepris

Den nyopprettede Seriekritikerprisen er den første rendyrkede norske kritikerprisen for TV-serier.

Ingrid Bolsø Berdal og Alexandra Gjerpen er begge nominert til den nye prisen. Julianne Leikanger, TV 2 / NRK

Seriekritikerprisen er en videreføring av Seriedagene Awards, som de siste fire årene har kåret de beste skandinaviske drama- og komiseriene. Norske serier har vært godt representert blant vinnerne, blant dem Skam, Heimebane og Dag.

– Både kvaliteten og omfanget av serier i Norge har økt de siste årene. Derfor ble det naturlig å rendyrke en norsk seriekritikerpris. Vi ser også at antallet seriekritikere har økt i takt med dette, sier Cecilie Asker. Hun er juryleder og kulturredaktør i Aftenposten.

Lager kjønnsnøytral kategori

Juryen består av 18 kritikere fra mediehus over hele landet. I tillegg til beste dramaserie og beste komedie innføres kategorien beste skuespiller. Juryen har valgt å gjøre den kjønnsnøytral.

– Det har vært mye diskusjon om kjønn i norske kåringer i mange år. Frykten for at kvinneandelen skal bli for lav, har gjort at man har holdt på kjønnsdelingen. Nå er nivået på norske skuespillere generelt høyt, så vi tenkte at tiden var inne for en kjønnsnøytral kategori, sier Asker. Hun poengterer at tre av fire nominerte er kvinner.

Ingrid Bolsø Berdal spiller økonomidirektøren Ida Waage i TV 2-serien «Heksejakt». Julianne Leikanger / TV 2

Fakta De nominerte til Seriekritikerprisen Beste norske drama: «Heksejakt», TV 2

«22. juli», NRK

«Beforeigners», HBO Nordic Beste norske komedie: «Førstegangstjenesten», NRK

«Sigurd fåkke pult», TVNorge/Dplay

«Vikingane» S03, NRK Beste skuespiller i norsk serie: Ingrid Bolsø Berdal – «Heksejakt», TV 2

Alexandra Gjerpen – «22. juli», NRK

Krista Kosonen – «Beforeigners», HBO Nordic

Øyvind Brandtzæg – «22. juli», NRK Vis mer

NRK dominerer nominasjonene

– Jeg synes det er veldig gøy at vi får en norsk kritikerpris for TV-drama. Det viser at det er blitt en viktig del av vårt kulturuttrykk, sier dramasjef Ivar Køhn i NRK.

Kanalen har flest nominerte med sine fem. Tre av dem er for 22. juli.

Alexandra Gjerpen spiller Aftenposten-journalist i NRK-serien «22. juli». NRK

– Det er veldig høy kvalitet på norsk TV-drama for tiden, så vi er veldig stolte og glade for at vi er med. Å bli nominert er en ære, sier Køhn.

Blant storsatsinger som 22. juli, Heksejakt, Beforeigners og Vikingane finner vi også Sigurd fåkke pult. Serien er den første produksjonsselskapet Klynges har produsert.

«Sigurd fåkke pult» er nominert i kategorien beste komedie. Steinar Klouman Hallert spiller den seksuelt frustrerte tittelrollen. TVNorge/Dplay

– Å bli nominert, og i så godt selskap, er utrolig gøy for alle som har bidratt til å skape serien. Spesielt med tanke på hvor mye hver enkelt har investert av tid og krefter for å få dette til, skriver Rebecca Medbøe i en e-post. Hun er utøvende produsent og idéhaver for serien.

Også Medbøe er glad for at det å opprettes en egen kritikerpris for norske TV-serier.

– Det er mange serieskapere i Norge som gjør en enestående innsats og produserer serier av internasjonal klasse. Så det er på høy tid at de blir løftet frem og feiret, også her hjemme, skriver hun.

Fakta Årets jury Cecilie Asker – juryleder (Aftenposten) Ingvill Dybfest Dahl (VG) Steffen A. Jensen Stø (Serienytt) Ingrid Åbergsjord (Aftenposten) Tor Martin Bøe (VG) Kine Hult (Stavanger Aftenblad) Pål Nisja (Nettavisen) Cornelius Steinkjer (Subjekt) Marte Hedenstad (NRK) Asbjørn Slettemark (Aftenposten) Einar Aarvig (Vårt Land) Morten Ståle Nilsen (VG) Sigurd Vik (NRK) Camilla Laache (TV 2) Øyvor Dalan Vik (Dagens Næringsliv) Britt Sørensen (BT) May Synnøve Rogne (Aftenposten) Terje Eidsvaag (Adresseavisen) Vis mer

Seriekritikerprisen vil bli delt ut under TV-sendingen Seriehøsten 2020 på NRK, 25. september kl. 21.25. Sendingen er et samarbeid med Seriedagene Oslo.