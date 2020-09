Toots Hibbert, mannen bak reggae-ordet er død

Toots Hibbert var en av reggaemusikkens største stjerner.

Hibbert døde fredag i Jamaicas hovedstad Kingston, 77 år gammel, etter kort tids sykdom.

Frederick Nathanial «Toots» Hibbert var ikke bare blant den jamaicanske reggaemusikkens største stjerner. Han tilkjennes mye av æren for å ha gjort selve reagge-ordet kjent verden over, som sjangerbetegnelse. Ingen skal brukt ordet i en låt før Hibbert gjorde det med «Do the raggay» i 1968.