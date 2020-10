Anne Appelbaum raser mot dem som gjorde hennes egne spådommer til skamme

Høyrebevegelser har omformet det politiske landskapet i USA og Europa. Anne Applebaum lykkes ikke i å forklare hvorfor.

Asle Toje utenrikspolitisk forsker og kommentator

I 1994 entret en ung amerikansk journalist scenen med den bestselgende reiseberetningen Between East and West: Across the Borderlands of Europe». Hun gjenintroduserte det vi da kalte ‘østblokken’ som et glemt familiemedlem, et bortkomment Europa.

Siden giftet hun seg med politikeren Radek Sikorski og ble selv en viktig aktør i polsk politikk. Anne kjente alle og alle kjente Anne. Hun ble en dørvokter til kretsen av liberale maktmennesker som tok over etter kommunistene.