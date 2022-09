Språkdirektør (og vestlending) Åse Wetås: Oslo har lav språklig selvtillit

– Byen har et gudegitt navn. Likevel har Oslo-folk lav språklig stolthet, fastslår landets språkdirektør. Og også dette skal vestlendingen få svare for, in Norwegian: What now with norsk, in the uteliv?

– Det lokale navnet Bislett stammer trolig fra 1600-tallet. I dag er det kjent over hele verden. Hvorfor fjåse med engelske navn i Oslo? spør den vestnorske språkdirektøren, tidligere navnegransker ved UiO.

I sildrende sol, midt på Bislett: Språkviteren fra Rogaland er i skinnende humør. Ja, Åse Wetås, som skrev hovedoppgave om hovedstadens navneskifte, tindrer av begeistring:

– Stedsnavn er bruksgjenstand og historieforteller samtidig. Et fantastisk eksempel er Bislett. Trolig stammer navnet fra et lite vertshus, på 1600-tallet. I dag er det kjent over hele verden. Ja, dette er kanskje det beste beviset på at lokale navn fungerer utmerket, overalt. OL-vinner Sebastian Coe, nå sjef for Det internasjonale friidrettsforbundet, får stjerner i øynene når han sier Bislett. Hvorfor fjåse med «Oslo Science City», for eksempel, når et så godt, enkelt navn slår an?