Bokanmeldelse: Jojo Moyes følger sin egen suksessoppskrift til punkt og prikke

Tydelige karakterer, en klar moral og en dæsj romantikk slår ikke feil.

Jojo Moyes er superpopulær her til lands med over 1,5 millioner solgte bøker. Bildet er tatt i Oslo i 2013.

02.02.2023 10:57

I dag lanseres Jojo Moyes nye roman verden over. Den britiske underholdningsforfatteren er oversatt til 46 språk og har solgt rundt 40 millioner bøker. Det sier sitt at tre av romanene hennes har vært inne på bestselgerlisten til The New York Times samtidig.

Også her til lands er hun superpopulær. Ifølge forlaget har samtlige av Moyes’ bøker siden gjennombruddet «Et helt halvt år» (på norsk i 2013), gått rett til topps på salgsstatistikken.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn