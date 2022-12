– I Norge har betydningen av skjønnhet til gode å bli oppdaget av politikere

Nå kommer en ny strategi for høyhus. Den legger flere føringer for estetikken. Hvordan bør bygningene se ut for at vi mennesker skal like dem?

Folketeaterbygget er arkitekt Gaute Brochmanns favoritt i Oslo. Med sine 11 etasjer er det definert som et høyhus.

Marie Askeland Lauvdal

30 minutter siden

– Folketeaterbygget fungerer godt som høyhus. Den har en offentlig passasje gjennom huset, ligger henvendt mot en flott plass og har et variert innhold for ulikt behov.

Det sier arkitekt og skribent Gaute Brochmann. Folk fyker inn og ut svingdørene til bygget. Dette er hans favoritt blant høyhus høyhusHøyhus vil vanligvis si et bygg med mer enn 10-12 etasjer. Kilde: https://snl.no/h%C3%B8yhus i Oslo. Stadig flere skal det trolig bli. De kan også bli mye høyere.